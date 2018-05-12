İzmit Yenimahalle İnkılap Caddesi adresinde ikamet eden merhum esnaf Mehmet Özker’in eşi Ayşe Özker (80) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 9 çocuk annesi olan Ayşe Özker’in cenazesi Yenimahalle Dere Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.