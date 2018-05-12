İzmit Serdar Mahallesi Serdar Bayırı Sokak adresinde ikamet eden çiçekçi Memduh Narçiçeği (72) felç nedeniyle vefat etti. Evli ve 9 çocuk babası olan Memduh Narçiçeği’nin cenazesi Yenidoğan Köşem Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.