İzmit Yenimahalle İsmail Akyıldız Hoca Sokak adresinde ikamet eden emekli öğretmen Mustafa Orak (73) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Orak’ın cenazesi Nazmi Oğuz Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.