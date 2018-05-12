Münevver Bağ
Karamürsel Ereğli Mahallesi Sunni Baba Sokak adresinde ikamet eden emlakçı Yakup Sargın’ın eşi Münevver Bağ (65) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Münevver Abğ’ın cenazesi Ereğli Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ereğli Mezarlığında toprağa verildi.
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