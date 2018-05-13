Ata Hakan Yiğit Gölcük Atatürk Mahallesi Hacı Ali Erkut Caddesi No.1 adresinde ikamet eden, özel sektörden emekli bekar olan Ata Hakan Yiğit (55) kanser nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Düzce’de toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz