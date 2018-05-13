Hacer Soydan
İzmit Kadıköy Mahallesi Atatürk Sokak No.1 adresinde ikamet eden, Pirelli’den emekli merhum Mehmet Soydan’ın eşi, Kocaeli Devlet Hastanesi’nden emekli 6 çocuk annesi Hacer Soydan (90) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Bulvar Yeşil Camii’nden alınarak Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz