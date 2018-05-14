İzmit Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı adresinde ikamet eden merhum esnaf Kadir Çubukçu’nun eşi Şefika Çubukçu (63) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Şefika Çubukçu’nun cenazesi Malta Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığına toprağa verildi.