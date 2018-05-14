Ayhan Bağdatlıoğlu
İzmit Karabaş Mahallesi Ihlamur Sokak Sezer Apartmanı adresinde ikamet eden esnaf emeklisi Ayhan Bağdatlıoğlu (67) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ayhan Bağdatlıoğlu’nun cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz