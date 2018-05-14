İzmit Karabaş Mahallesi Ihlamur Sokak Sezer Apartmanı adresinde ikamet eden esnaf emeklisi Ayhan Bağdatlıoğlu (67) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ayhan Bağdatlıoğlu’nun cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.