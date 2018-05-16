İzmit Tavşantepe Mahallesi Bora Sokak adresinde ikamet eden çiftçi İdris Yaman (92) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan İdris Yaman’ın cenazesi Saltıklar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.