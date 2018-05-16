İzmit Erenler Mahallesi Hocaoğlu Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Şaban Altundağ’ın eşi Zinet Altundağ (89) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Zinet Altundağ’ın cenazesi Zincirlikuyu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.