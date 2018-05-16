İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi adresinde ikamet eden elektrik teknisyeni Ersin Erkumkuman (65) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ersin Erkumkuman’ın cenazesi Akşemsettin Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.