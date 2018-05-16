İzmit Gündoğdu Mahallesi Bayındırlık Kalıcı Konutları 9.Ada 6. Blok adresinde ikamet eden Petrol Ofisinden emekli, Yeniyalı Taksi durağı eski sahibi Ahmet Ortaç (97) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Ahmet Otaç’ın cenazesi Bayındırlık Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derince Merkez Mezarlığında toprağa verildi.