Ahmet Ortaç
İzmit Gündoğdu Mahallesi Bayındırlık Kalıcı Konutları 9.Ada 6. Blok adresinde ikamet eden Petrol Ofisinden emekli, Yeniyalı Taksi durağı eski sahibi Ahmet Ortaç (97) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Ahmet Otaç’ın cenazesi Bayındırlık Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derince Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz