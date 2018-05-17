İzmit Hacı Hasan Mahallesi Rıdvan Alyürük Sokak No.4 adresinde ikamet eden merhum eski demirci ustası Naim Aker’in kızı Ayfer Aker (70) organ yetmezliği vefat etti. Bekar ve ev hanımı olan Ayfer Aker’in cenazesi Eren Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.