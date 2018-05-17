Pakize Erşahan
Başiskele Seymen Mahallesi Anayurt Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum İsmet Erşahan’ın eşi Pakize Erşahan (85) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Pakize Erşahan’ın cenazesi Eskişehir Sivrihisar ilçesi Aktaş köyünde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz