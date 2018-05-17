Başiskele Seymen Mahallesi Anayurt Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum İsmet Erşahan’ın eşi Pakize Erşahan (85) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Pakize Erşahan’ın cenazesi Eskişehir Sivrihisar ilçesi Aktaş köyünde toprağa verildi.