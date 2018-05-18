Pamuk Can
İzmit Sırrıpaşa Mahallesi Karınca Sokak adresinde ikamet eden liman işçisi merhum Elbeyi Can’ın eşi Pamuk Can (95) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Pamuk Can’ın cenazesi Gümüşhane’de toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz