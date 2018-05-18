İzmit Sırrıpaşa Mahallesi Karınca Sokak adresinde ikamet eden liman işçisi merhum Elbeyi Can’ın eşi Pamuk Can (95) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Pamuk Can’ın cenazesi Gümüşhane’de toprağa verildi.