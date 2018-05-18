İzmit Körfez Mahallesi Hüseyin Top Sokak adresinde ikamet eden meyve sebze toptancısı Rafet Boran (82) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Rafet Boran’ın cenazesi 42 Evler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.