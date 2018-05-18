İzmit Yenidoğan Mahallesi Kale Üstü Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi Ali Çağlar (76) koah hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ali Çağlar’ın cenazesi Gültepe Zeytinlik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.