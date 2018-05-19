İzmit Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak adresinde ikamet eden eski tır şoförü İsmail Karan (63) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İsmail Karan’ın cenazesi Baç Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.