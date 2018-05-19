Nefiye Kaş
Kandıra Orhan Mahallesi Erenler Caddesi adresinde ikamet eden terzi merhum Nevres Kaş’ın eşi Nefiye Kaş (77) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Nefiye Kaş’ın cenazesi Kandıra Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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