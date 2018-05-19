Kandıra Eğercili Mahallesi Eğercili Merkez mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi Mevlüt Tunç (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 9 çocuk babası olan Mevlüt Tunç’un cenazesi Eğercili Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eğercili Mezarlığında toprağa verildi.