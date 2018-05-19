Mevlüt Tunç
Kandıra Eğercili Mahallesi Eğercili Merkez mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi Mevlüt Tunç (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 9 çocuk babası olan Mevlüt Tunç’un cenazesi Eğercili Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eğercili Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz