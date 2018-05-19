Hamza Çakmak
İzmit Akçakoca Mahallesi Portakal Mescidi Geçidi adresinde ikamet eden emekli inşaat işçisi Hamza Çakmak (80) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Hamza Çakmak’ın cenazesi Hacı Ayvaz Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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