İzmit Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi 77. Sokak adresinde ikamet eden şoför Cemal Genç (47) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Cemal Genç’in cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.