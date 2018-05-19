İzmit Hasancık Köyünde ikamete den çiftçi Arif Ok (79) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Arif Ok’un cenazesi Hasancık köy camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.