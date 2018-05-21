İzmit Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi Kemal Çelebi Caddesi adresinde ikamet eden Ertuğrul Tuğralı’nın eşi Berna Tuğralı (47) göğüs kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Berna Tuğralı’nın cenazesi Kocatepe Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.