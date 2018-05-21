Berna Tuğralı
İzmit Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi Kemal Çelebi Caddesi adresinde ikamet eden Ertuğrul Tuğralı’nın eşi Berna Tuğralı (47) göğüs kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Berna Tuğralı’nın cenazesi Kocatepe Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz