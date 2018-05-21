İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi adresinde ikamet eden terzi Rıza Ateştepe (79) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Rıza Ateştepe’nin cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Suadiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi.