Rıza Ateştepe
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi adresinde ikamet eden terzi Rıza Ateştepe (79) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Rıza Ateştepe’nin cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Suadiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz