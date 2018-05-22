Ayşe Göktürk
İzmit Hacı Hasan Mahallesi Sırrıpaşa Caddesi adresinde ikamet eden esnaf merhum Kerim Göktürk’ün eşi Ayşe Göktürk (85) felç nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Ayşe Göktürk’ün cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz