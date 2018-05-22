İzmit Hacı Hasan Mahallesi Sırrıpaşa Caddesi adresinde ikamet eden esnaf merhum Kerim Göktürk’ün eşi Ayşe Göktürk (85) felç nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Ayşe Göktürk’ün cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.