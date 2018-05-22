Fatma Akgün
Kandıra Akdurak Mahallesinde ikamet eden emekli çiftçi Ali Akgün’ün eşi Fatma Akgün (78) vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Fatma Akgün’ün cenazesi Çarşı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merkez mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz