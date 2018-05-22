Kandıra Akdurak Mahallesinde ikamet eden emekli çiftçi Ali Akgün’ün eşi Fatma Akgün (78) vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Fatma Akgün’ün cenazesi Çarşı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merkez mezarlığında toprağa verildi.