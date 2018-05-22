Kandıra Kaymaz Erikli Mahallesi Gölköy Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi Abdülkadir Türk’ün eşi Nezaket Türk (78) böbrek yetmezliği vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Nezaket Türk’ün cenazesi Kaymaz Erikli Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.