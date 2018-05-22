Nezaket Türk
Kandıra Kaymaz Erikli Mahallesi Gölköy Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi Abdülkadir Türk’ün eşi Nezaket Türk (78) böbrek yetmezliği vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Nezaket Türk’ün cenazesi Kaymaz Erikli Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz