Gölcük Yüzbaşılar Mahallesi Poyraz Caddesi adresinde ikamet eden emekli esnaf Orhan Seviniş (74) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli olan Orhan Seviniş’in cenazesi Bahçecik Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçecik Merkez Mezarlığında toprağa verildi.