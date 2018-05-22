Orhan Seviniş
Gölcük Yüzbaşılar Mahallesi Poyraz Caddesi adresinde ikamet eden emekli esnaf Orhan Seviniş (74) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli olan Orhan Seviniş’in cenazesi Bahçecik Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçecik Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz