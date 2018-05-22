İzmit Bulduk Mahallesi Bulduk Merkez Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi Salih Özen (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Salih Özen’in cenazesi Bulduk Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.