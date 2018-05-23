İzmit Veli Ahmet Mahallesi Mezarlık Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası Burhan Özdemir (75) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Burhan Özdemir’in cenazesi Bağçeşme Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.