İzmit Yenişehir Mahallesi Kalemcioğlu Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Eşref Karakaş’ın eşi Muzaffer Karakaş (89) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Muzeffer Karakaş’ın cenazesi Karacalar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.