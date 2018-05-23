Van Erciş İlçesinde ikamet eden karayollarından emekli Zeki Kaya (69) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve İSU Basın Sorumlusu aynı zamanda KOGACE üyesi Fikri Kaya ile birlikte 9 çocuk babası olan Zeki Kaya’nın cenazesi Erciş ilçesinde aile mezarlığında toprağa verildi.