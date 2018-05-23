Zeki Kaya
Van Erciş İlçesinde ikamet eden karayollarından emekli Zeki Kaya (69) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve İSU Basın Sorumlusu aynı zamanda KOGACE üyesi Fikri Kaya ile birlikte 9 çocuk babası olan Zeki Kaya’nın cenazesi Erciş ilçesinde aile mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz