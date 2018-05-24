Kartepe Uzunbey Mahallesi Kirazoğlu Sokak adresinde ikamet eden İzmit’in eski esnaflarından Çiftlik Kasabı’nın sahibi Hasan Zengin (90) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Hasan Zengin’in cenazesi Kirazoğlu Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.