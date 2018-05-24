Şasime Yıldız
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesinde ikamet eden esnaf Sultan Yıldız’ın eşi Şasime Yıldız (74) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Şasime Yıldız’ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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