İzmit Kozluk Mahallesi Aynalıkavak Sokak adresinde ikamet eden bendesel engelli Vural Yanıç (68) koah ve akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Vural Yanıç’ın cenazesi Kozluk Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.