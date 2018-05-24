Filiz Demir
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Esenyel Sokak adresinde ikamet eden emekli öğretmen merhum Fahrettin Demir’in eşi Filiz Demir (64) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Filiz Demir’in cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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