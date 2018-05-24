İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Esenyel Sokak adresinde ikamet eden emekli öğretmen merhum Fahrettin Demir’in eşi Filiz Demir (64) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Filiz Demir’in cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.