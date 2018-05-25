İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Esin Çıkmazı Sokak adresinde ikamet eden eski Saraybahçe Belediyesinden emekli Ali İşbilen (65) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Ali İşbilen’in cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamidiye Köy Mezarlığında toprağa verildi.