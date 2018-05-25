Ali İşbilen
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Esin Çıkmazı Sokak adresinde ikamet eden eski Saraybahçe Belediyesinden emekli Ali İşbilen (65) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Ali İşbilen’in cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamidiye Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz