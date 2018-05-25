İzmit Yeşilova Mahallesi Serçe Sokak adresinde ikamet eden emekli ekmek ustası Necati Durmuş (80) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Necati Durmuş’un cenazesi Teksen Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.