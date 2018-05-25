Şükriye Özcan
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi İsmail Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi Mustafa Özcan’ın eşi Şükriye Özcan (68) böbrek yetmezliğinden vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Şükriye Özcan’ın cenazesi Çalyer Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz