İzmit Yenidoğan Mahallesi Serdar Bayırı Yüksel Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Müşür Aktaş (81) akciğer rahatsızlığından vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Müşür Aktaş’ın cenazesi Reyhan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.