Turgut Mahallesi Demirağa Sokak adresinde ikamet eden emekli polis Cemal Özen (75) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Cemal Özen’in cenazesi Turgut Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.