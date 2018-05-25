İzmit Topçular Mahallesi Bahar Sokak adresinde ikamet eden emekli ormancı merhum Ahmet Kazancı’nın eşi Ayşe Kazancı (93) felç nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Ayşe Kazancı’nın cenazesi Topçular Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.