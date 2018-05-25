İzmit Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak adresinde ikamet eden deri fabrikasından emekli Apdullah Karagülle (63) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Apdullah Karagülle’nin cenazesi Köprübaşı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.