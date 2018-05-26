İzmit Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı adresinde ikamet eden emekli astsubay Attila Ünver (73) akciğer yetmezliğinden vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Atilla Ünver’in cenazesi Kandıra Çarşı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merkez mezarlığında toprağa verildi.