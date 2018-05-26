Attila Ünver
İzmit Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı adresinde ikamet eden emekli astsubay Attila Ünver (73) akciğer yetmezliğinden vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Atilla Ünver’in cenazesi Kandıra Çarşı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merkez mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz