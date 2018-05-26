İzmit 28 Haziran Mahallesi Bahriye Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Muhammet Çalık’ın eşi Melek Çalık (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 9 çocuk annesi olan Melek Çalık’ın cenazesi Kazandere Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yuvacık Kazandere Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.