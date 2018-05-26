Melek Çalık
İzmit 28 Haziran Mahallesi Bahriye Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Muhammet Çalık’ın eşi Melek Çalık (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 9 çocuk annesi olan Melek Çalık’ın cenazesi Kazandere Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yuvacık Kazandere Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz