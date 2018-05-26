Recep Arabacıoğlu
İzmit Kozluk Mahallesi Aynalı Kavak Sokak adresinde ikamet eden Almanya’dan emekli Recep Arabacıoğlu (83) Alzheimer hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Recep Arabacıoğlu’nun cenazesi Kozluk Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz