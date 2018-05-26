İzmit Kozluk Mahallesi Aynalı Kavak Sokak adresinde ikamet eden Almanya’dan emekli Recep Arabacıoğlu (83) Alzheimer hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Recep Arabacıoğlu’nun cenazesi Kozluk Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.