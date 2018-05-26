Gülşen Atalay Sarıyar
İzmit Karabaş Mahallesi Hafız Selim Sokak Martı Apartmanı adresinde ikamet eden Almanya’dan emekli Sabahattin Sarıyar’ın eşi Gülşen Atalay Sarıyar (68) felç nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Gülşen Atalay’ın cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz