İzmit Karabaş Mahallesi Hafız Selim Sokak Martı Apartmanı adresinde ikamet eden Almanya’dan emekli Sabahattin Sarıyar’ın eşi Gülşen Atalay Sarıyar (68) felç nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Gülşen Atalay’ın cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığında toprağa verildi.