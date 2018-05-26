Nigar Karatekin
İzmit Kabaoğlu Mahallesi Kampüs Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Merhum Maksut Karatekin’in eşi Nigar Karatekin (68) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Nigar Karatekin’in cenazesi Kabaoğlu Köy Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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