Halise Şahin
İzmit Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Şerafettin Şahin’in eşi Halise Şahin (73) mide kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Halise Şahin’in cenazesi Terziler Boşnaklar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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