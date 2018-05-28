İzmit Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Şerafettin Şahin’in eşi Halise Şahin (73) mide kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Halise Şahin’in cenazesi Terziler Boşnaklar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.